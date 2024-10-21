Üye Girişi
Haberler

Altekma, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 Mağlup Etti

Altekma, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 Mağlup Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Voleybol Efeler Ligi'nde Altekma, 3'üncü hafta maçında İzmir'de Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek ligdeki 2'nci galibiyetini aldı.

İZMİR,

SALON: Atatürk Voleybol Kompleksi

HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu

ALTEKMA: Cafer Kirkit, Maksim Buculjevic, Dmitrii Bahov, Bertuğ Öndeş, Emir Pınar, Suarez Gutierrez, Arda Kara, Hüseyin Şahin, Eray Kursav, Boğaçhan Zambak

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Arda Bostan, Yiğit Yıldız, Rolando Cepeda, Fatih Eren, Panou Joachim, Morales Cesar, Umut Özdemir, Yunus Emre Erşahin, Fırat Emre Berat, Gökhan Çatal, Muhammet Ertuğrul, Erhan Hamarat)

SETLER: 25-19, 25-23, 22-25, 33-31

SÜRE: 133 Dakika (27, 30, 31, 45)

VOLEYBOL Efeler Ligi'nde Altekma, 3'üncü hafta maçında İzmir'de konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti ve ligdeki 2'nci galibiyetini aldı. İlk seti rahat bir oyun sonunda 25-19 kazanan Altekma 1-0 öne geçti. İkinci setteki çekişmeden avantajlı çıkan İzmir ekibi 25-23 ile durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette üstün olan konuk Bursa ekibi 25-22 ile skoru 2-1'e taşıdı. Büyük heyecan içinde geçen dördüncü seti Altekma 33-31 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Büyükşehir Belediyespor Yerel Haberler Voleybol Güncel İzmir Bursa Spor

Narin cinayetinde iddianame tamamlandı! İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza

İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza

 İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş

Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş

 Türkiye'nin konuştuğu savcıdan dikkat çeken mesaj: Aynı yolda devam edeceğiz

Türkiye'nin konuştuğu savcıdan dikkat çeken mesaj
Yenidoğan çetesinin skandalları bitmiyor! Cinayetleri fark eden hemşire soluğu bakanlıkta almış

Cinayetleri fark eden hemşire soluğu bakanlıkta almış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavuz Engin kimdir? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Savcı Yavuz Ergin kaç yaşında, nereli? Melisa Tapan kimdir? Kaç yaşında, annesi kim, serveti ne kadar? Savcı Yavuz Ergin ne dedi? (Instagram) Taner Karataş kimdir? Hemşire Taner Karataş ne dedi? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? SON DAKİKA! 21 Ekim bugün vefat edenler (Kayseri, Malatya, Denizli, Sakarya) Ağlamak için gözden yaş mı akmalı şiiri sözleri (TAMAMI) Galatasaray Beşiktaş muhtemel 11'leri açıklandı mı? GS BJK kadroda kimler var? NARİN CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ? Narin Güran davası kimler müebbet ceza istendi? Narin Güran annesi, abisi, amcası kaç yıl ceza talep edildi (İDDİANAME)? 22 Ekim Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Ersin Destanoğlu neden yok, sakat mı, cezalı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.