Altekma deplasmanda galibiyet arıyor

Altekma deplasmanda galibiyet arıyor
Güncelleme:
EFELER Ligi'nde Galatasaray'a yenilgiyle başlayan Altekma, 15'inci hafta maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak. İzmir ekibi, rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor.

EFELER Ligi'nde geçen hafta evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak ikinci yarıya yenilgiyle başlayan Altekma yarın deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'la mücadele edecek. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak 15'inci hafta maçı saat 15.00'te başlayacak. Müsabakayı Yasin Okumuş, Melike Erol Özkan hakem ikilisi yönetecek. Ligde 6 galibiyetle 9'uncu sırada yer alan İzmir ekibi, 7 galibiyeti bulunan 7'nci basamaktaki rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor. İlk yarıda İzmir'de oynanan maçı Altekma 3-2 kazanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
