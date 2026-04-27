Altekma, 7 oyuncusuyla yollarını ayırdı

Sezonun sona ermesiyle birlikte Altekma'da Emir Pınar, Bertuğ Öndeş, Cafer Kirkit, Eray Kursav, Dünya Kandemir, Ibrahim Lawani ve Erhan Hamarat ile yollar ayrıldı.

Efeler Ligi'nde sezonu yedinci sırada tamamlayan Altekma'da 7 oyuncu ile yollar ayrılırken, Başkan Melih Sebastien Durmuş ve yönetim kurulu üyeleri; İzmir temsilcisinden ayrılan orta oyuncular Emir Pınar ve Bertuğ Öndeş, smaçörler Cafer Kirkit, Eray Kursav ve Dünya Kandemir ile pasör çaprazları Ibrahim Lawani ve Erhan Hamarat'a teşekkür plaketi takdim etti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzden ayrılan sporcularımıza vermiş oldukları emek ve katkılar dolayısıyla teşekkürlerimizi sunduk. Yönetim kurulu üyelerimiz kendilerine plaket takdim ederek, kulübümüze kattıkları değer adına teşekkür etti. Formamızı taşıdıkları süre boyunca göstermiş oldukları özveri için her bir sporcumuza teşekkür ediyor, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın hızlı barış teklifi Trump'ı harekete geçirdi! Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak

Bunu kimse beklemiyordu! İran'ın teklifi Trump'ı harekete geçirdi
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı

İran'ı ayağa kaldıracak görüntü
Kuzey Kore savaşı fırsata çevirdi! Nükleer silah programı hızlandı

Orta Doğu'daki savaşı fırsata çevirdi
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu

Hizbullah'tan kanlı pusu! İsrail askerlerini tek tek böyle vurdular
Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi

Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi
Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin

Gece yarısı fena patladı: Hain oğlu hainsin
Kuzey Kore savaşı fırsata çevirdi! Nükleer silah programı hızlandı

Orta Doğu'daki savaşı fırsata çevirdi
Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı! İşte alacağı ceza

Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı

Dursun Özbek'ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar

Aldığı karar oyuncuları sevinçten havaya uçurdu