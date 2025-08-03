Altekma 6 Oyuncusuyla Anlaştı, Avrupa'da Temsil Edecek

EFELER Ligi ekiplerinden Altekma, iç transferde 6 oyuncusuyla yeniden anlaştı. Yeni sezonda ülkemizi ilk kez Avrupa'da CEV Challenge Kupası'nda temsil edecek İzmir temsilcisi kadrosunda yer alan Ulaş Dokumacı, Emir Pınar, Bertuğ Öndeş, Cafer Kirkit, Hüseyin Şahin ve Maksim Buculjevic ile sözleşme yeniledi. Altekma 5 oyuncusuyla 1'er yıllığına anlaşırken, kaptan Bucaljevic 2 yıllık kontrat imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor