Altaylı İbrahim Öztürk kulübeye çekildi

Altay'ın tecrübeli savunmacısı İbrahim Öztürk, Teknik Direktör Tuna Üzümcü tarafından ligin son haftalarında yedek kulübesine çekildi. Öztürk, son olarak ilk 11'de 1 ay önce oynanan Altınordu maçında sahaya çıkmıştı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın 41 yaşındaki savunmacısı İbrahim Öztürk, bu sezon Altay formasıyla 33 maçta oynadı. Tecrübeli futbolcu, bu mücadelelerin 29'una ilk 11 başlarken, 3'üne ise sonradan dahil oldu. Takımın başına Tuna Üzümcü'nün geçmesiyle birlikte İbrahim Öztürk özellikle son haftalarda forma şansını bulmakta zorlandı. Üzümcü, ilk geldiğinde takımın oyuncu kadrosuna çok bozmasa da son haftalarda yavaş yavaş kendi sistemini oturtup değişikliklere gitti.

40 yaşındaki çalıştırıcı, ilk kesiklerinden birini sezon başından beri istikrarlı bir şekilde forma giyen İbrahim Öztürk'e attı. Öztürk, ilk 11 olarak sahaya en son 13 Nisan'da oynan Altınordu maçında çıkmıştı ve o günden bu yana ilk 11'de forma şansı bulamadı.

Öte yandan tecrübeli savunmacının yedek kalmasındaki en büyük sebeplerinden birisinin ise gole sebep olan çok fazla hata yapmasının olduğu öğrenildi. - İZMİR