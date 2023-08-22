Altaylı İbrahim Öztürk, 1. Lig'de de gol atan en yaşlı futbolcu oldu

Altay forması giyen 42 yaşındaki İbrahim Öztürk, Tuzlaspor maçında attığı golle Süper Lig'in ardından 1. Lig'de de gol atan en yaşlı futbolcu ünvanını elde etti.

Altay forması giyen 42 yaşındaki İbrahim Öztürk, geçtiğimiz günlerde oynanan Tuzlaspor maçında fileleri havalandırarak, Süper Lig'in ardından 1. Lig'de de gol atan en yaşlı futbolcu ünvanına sahip oldu.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Tuzlaspor'u konuk eden Altay, rakibini İbrahim Öztürk'ün attığı tek golle mağlup etmeyi başardı. 42 yaşındaki deneyimli savunmacı, takımına üç puan kazandırmasının yanı sıra bu golle birlikte Süper Lig'den sonra 1. Lig'de de gol atan en yaşlı oyuncu ünvanına sahip oldu. Öte yandan İbrahim Öztürk, 2021-2022 sezonunun son maçında Kasımpaşa filelerini havalandırarak, Süper Lig'de bu rekoru elde etmişti.

Altay'ı tecrübeli oyuncular taşıyor

Trendyol 1. Lig'in ilk 2 haftası geride kalırken, Altay'ın kaydettiği iki gol de tecrübeli oyunculardan geldi. İlk hafta İzmir temsilcisinin tek golünü 38 yaşındaki Portekizli oyuncu Marco Paixao, ikinci hafta ise siyah-beyazlıların yine tek golünü İbrahim Öztürk kaydetti. - İZMİR