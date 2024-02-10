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Altay ve Erzurumspor FK Berabere Kaldı

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1. Lig'in 22. haftasında Altay ile Erzurumspor FK arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı. Bu sonuçla Altay 12 puana, Erzurumspor FK ise 27 puana yükseldi.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Burak Olcar, Abdülhamit Söyler, Onur Gülter

ALTAY: Ozan - Salih, Kuban, Sefa, Özgür, Ceyhun, Murat Berkan, Caner (Dk. 69 Erdem), Mehmet (Dk. 90 Yusuf), Eren (Dk. 90+3 Murat Uluç), Nurettin (Dk. 69 Enes Yetkin)

ERZURUMSPOR FK: Göktuğ - Celal (Dk. 67 Shala), Orhan, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Ufuk (Dk. 27 Rosheuvel), Özgür (Dk. 46 Hasan Batuhan), Sefa, Süleyman, Muhammed Furkan, Eren

SARI KARTLAR: Kuban, Murat Berkan ( Altay ) - Süleyman, Eren (Erzurumspor)

1'inci Lig'de 22'nci hafta mücadelesinde Altay evinde Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla düşme hattındaki İzmir temsilcisi 12 puana ulaşırken, Erzurum ekibinin puanı 27'ye yükseldi.

20'nci dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Sağdan kazanılan serbest vuruşta Mustafa Yumlu'nun kafayla indirdiği topu sol çaprazdan Orhan kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti.

24'üncü dakikada Altay'ın soldan kazandığı kornerde Özgür ceza sahasına ortaladı, Ceyhun'un kafa şutunda top yandan dışarı çıktı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

64'üncü dakikada ev sahibi ekibin sağ çaprazdan kazandığı frikikte Özgür içeri kesti, Kuban'ın kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

85'inci dakikada konuk ekip sağdan korner kazandı. Sefa'nın ortasında arka direkte Eren kafayı vurdu meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma golsüz sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Erzurumspor Kulübü Mustafa Yumlu Murat Uluç Altay Futbol Spor Güncel Haberler

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