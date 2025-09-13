Altay ve Ayvalıkgücü 0-0 Beraber Kaldı
3'üncü Lig 4'üncü Grup 2'nci hafta mücadelesinde Altay, evinde Ayvalıkgücü Belediyespor ile 0-0 berabere kalırken, İzmir temsilcisi ilk puanını aldı.
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,
STAT: Alsancak Mustafa Denizli
HAKEMLER: Serkan Gürbüz, Şeyhmus Baysal, Muhammet Mahmut Delimaz
ALTAY: Ulaş, Hikmet, Sefa, Yunus Efe, Özgür, İsa, Caner (Dk. 46 Mehmet Nur), Ali (Dk. 63 Oktay), Emre (Dk. 79 Ege), Onur Efe, Onur Yıldız (Dk. 63 Murat Uluç)
AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Kaan, Melih, Adnan, Polat, Tugay (Dk. 90 Yavuz Selim), Baha (Dk. 46 Emirhan Boz), Hüseyin (Dk. 73 Mustafa Durgun), Murat, Yağız (Dk. 54 Ata), Hamit (Dk. 90 Emirhan Ayhan), Ufuk
SARI KARTLAR: Emre ( Altay ), Adnan, Ufuk (Ayvalıkgücü)
3'üncü Lig 4'üncü Grup 2'nci hafta mücadelesinde Altay evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'la 0-0 berabere kaldı. İzmir temsilcisi bu sonuçla ilk puanını alırken, Ayvalık ekibi 4 puana ulaştı.
12'nci dakikada konuk ekip atağında Tugay'ın ceza sahası dışından şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.
22'nci dakikada gelişen Altay atağında Emre ceza yayının önünden şansını denedi, meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı.
45+1'inci dakikada Ayvalıkgücü ekibinde Hüseyin'in ceza sahası içinden gelişine şutunda kaleci Ulaş uzanarak golü önledi.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
61'inci dakikada çalımlarla ceza sahasına yaklaşan Ata'nın şutunda Altay kalecisi Ulaş topu son anda kornere çeldi.
90+2'nci dakikada soldan Mehmet Nur'un ortasında ceza sahasında müsait pozisyondaki Onur Efe topu göğsüyle kontrol etmek yerine kafayla Murat Uluç'a indirmek istedi. Kaleci Kaan meşin yuvarlağa sahip oldu.
90+4'üncü dakikada Altay ceza sahasında oluşan karambolde İsa topu çizgiden çıkardı.
Müsabaka 0-0 sona erdi.