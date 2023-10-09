Altay, Ümraniyespor karşısında şok bir mağlubiyet aldı

1'inci Lig'de Ümraniyespor'a da evi Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 3-0 kaybeden Altay büyük şok yaşadı. Kendisi gibi düşme potasında yer alan rakibi karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan siyah-beyazlılar, farklı mağlup olup alt sıralardan kurtulamadı ve son sıraya demir attı. Altay bu sonuçla üst üste 6'ncı maçını da kazanamdı.

Lig'de ilk galibiyetini 2'nci haftada Tuzlaspor'u 1-0 yenerek alan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından Kocaelispor, Göztepe, Erzurumspor FK, Ümraniyespor müsabakalarını kaybedip, Bodrum FK ve Giresunspor'la berabere kaldı. Ligde 3 hafta önce teknik direktör Tuna Üzümcü ile yollarını ayırıp yardımcı antrenör Özkan Kılıç'la yola devam eden yönetimin bu mağlubiyetin ardından yeni çalıştırıcı arayışlarına hız vereceği kaydedildi.

BAHLOUL DJILALI İDDİASI

Kulübü şirketleştirmek için genel kuruldan yetki alıp yaz aylarından beri temaslarını sürdüren Altay yönetiminin teknik direktörlük için 41 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız çalıştırıcı Bahloul Djilali ile anlaştığı iddia edildi. Aylardır Malezya merkezli dünyaca ünlü bir şirketle adı anılan İzmir'in köklü temsilcisinin anlaştığı belirtilen Djilali; kariyerinde Fransa, Andorra, Umman, Fildişi Sahili, Bahreyn, Ruanda gibi birçok ülkede görev yaptı. Djilali iddiası sonrası şirketleşmeyle ilgili gelişmeler merakla bekleniyor.