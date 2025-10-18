Altay, Tire 2021 FK'yı Son Dakikada Geçti

Haberler

Altay, Tire 2021 FK'ya karşı oynadığı maçta 90+7'de attığı golle 1-2 galip gelerek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Bu sonuçla düşme potasından uzaklaşan Altay, puanını 5'e çıkardı.

TİRE,

STAT: Gazi Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Emrullah Baydar, Sefa Özcan, Ulaş Kaçmaz

TİRE 2021 FK: Siraç – Anıl, Onur, Mustafa (Dk. 80 Musa), Sedat, Mert Altınöz (Dk. 68 Emir Enes), Sercan, Mert Korkmaz, Bertuğ (Dk. 58 Batuhan), Atakan, Emin Can

ALTAY: Semih – Özgür, Sefa, Ali Kızılkuyu (Dk. 68 Ege), Efe, Mert, Onur, Oktay, İsa Toygar (Dk. 88 Mehmet Nur), Caner (Dk. 62 Emre), Murat Uluç (Dk. 46 Ünal)

GOLLER: Dk. 79 (Pen.) Atakan (Tire 2021 FK), Dk. 6 Ali Kızılkuyu, Dk. 90+7 Sefa ( Altay ).

SARI KARTLAR: Sefa, Ali Kızılkuyu, Caner, Onur, Murat Uluç, Galip ( Altay ), Sercan, Mert Korkmaz, Atakan, Anıl (Tire 2021 FK)

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme potasından uzaklaşmaya çalışan Altay, bu sezon ilk galibiyetini deplasmanda Play-Off barajındaki Tire 2021 FK'yı uzatmanın son anlarında bulduğu golle yenerek aldı: 1-2. Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanan maçta siyah-beyazlı ekip ilk yarıyı 6'ncı dakikada Ali Kızılkuyu'nun ceza sahası sağ çaprazından golüyle önde tamamladı. İkinci yarıda ev sahibi 79'uncu dakikada penaltıdan Atakan'ın golüyle skora eşitlik getirdi. Altay'da 90+7'nci dakikada sahneye çıkan Sefa kullanılan serbest vuruşta önünde kalan topu ceza sahası içinden ağlara yollayıp takımına hayati 3 puanı getirdi. Bu sezon 7 maç sonunda ilk galibiyetini elde eden Altay 5 puana ulaşarak düşme hattından sıyrıldı. Tire ekibi ise üst üste 2 galibiyetin ardından evinde yenilip 12 puanda kaldı.

