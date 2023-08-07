Altay, Şanlıurfaspor maçına galibiyet için hazır

Altay, 1'inci Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Şanlıurfaspor'u yenerek sezona galibiyetle başlamak istiyor. Afyon'da yaptıkları iki etaplı kampın verimli geçtiğini dile getiren teknik direktör Tuna Üzümcü, "İşi sıkı tutmak istiyoruz. Lige iyi başlamalıyız. Sezona iyi bir giriş yapmak için hazırlıklarımızı yaptık. Bu hafta tesislerimizde çalışıp, Şanlıurfaspor maçını kazanmaya odaklanacağız" dedi.

Kampta oynadıkları hazırlık maçlarının çok iyi geçtiğini belirten teknik patron Üzümcü, "Tecrübeli oyuncularımızın yanına ekstra olarak gözümüze takılan, kampta geliştirme fırsatı bulduğumuz 5-6 genç oyuncu daha dahil edeceğiz. Kadromuzdaki oyuncu sayısını 36'dan 28'e indireceğiz. Şanlıurfaspor'u ciddiye alıyoruz. Rakip pek çok transfer yaptı, etkili oyuncuları var. Şampiyonluk moraliyle bu lige geldiler. Galibiyet için için sahaya çıkacağız" diye konuştu.