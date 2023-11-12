Altay, lider Eyüpspor karşısında tarihinin en kötü yenilgisini aldı

1'inci Lig'in 12'nci haftasında Altay, lider Eyüpspor'a 7-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Altay, tarihinin en kötü yenilgilerinden birini yaşadı ve son sırada kaldı.

1'inci Lig'in 12'nci hafta mücadelesinde evinde lider Eyüpspor'a 7-1 mağlup olan son sıradaki Altay, tarihinin en kötü yenilgilerinden birini aldı. Güçlü rakibi karşısında ilk yarıyı 3-1 geride kapatan siyah-beyazlılar, ikinci devrede gelen gollere engel olamayıp bozguna uğradı. Üst üste 5'inci mağlubiyetini alıp, galibiyet özlemi 10 haftaya yükselen İzmir ekibi 5 puanla son sırada çakılı kaldı. Oynadığı 12 maçta 7 gol atan Altay, kalesinde 28 gol görerek eksi 21 averajla sınıfta kaldı.

Altay'da Tuna Üzümcü'nün yerine göreve getirilen teknik direktör Djilali Bahloul, çıktığı 4 maçta puan yüzü göremedi. Siyah-beyazlı takım, Fransız teknik adam önderliğinde Gençlerbirliği'ne 3-0 (D), Sakaryaspor'a 2-1, Bandırmaspor'a 2-0 (D), Eyüpspor'a ise 7-1 yenilmekten kurtulamadı. Şirketleşme kararı alan ancak mali sorunlar ve sportif başarısızlık nedeniyle yatırımcı bulmakta zorluk yaşayan Altay'da gözler perşembe günü yapılacak seçimli olağanüstü genel kurula çevrildi.

27 SENE SONRA FARK YEDİ

Altay, 7-1'lik Eyüpspor hezimetinden önce en farklı yenilgisini son olarak 27 Ekim 1996'da Süper Lig'de evinde Galatasaray karşısında aldı. Siyah-beyazlılar, İzmir Atatürk Stadı'ndaki randevuda rakibine 8-1 mağlup oldu. İzmir ekibi, 1994-95'te Beşiktaş'a evinde 8-2, Kocaelispor'a deplasmanda 7-1, 1985-86'da Galatasaray'a Başbakanlık Kupası'nda 8-1 yenildi. Siyah-beyazlılar, Milli Küme'de 1946-47'de Beşiktaş'a deplasmanda 9-0, 1940-41'de Eskişehir Demir'e 7-1 yenilip tarihinin en farklı mağlubiyetlerini yaşadı.