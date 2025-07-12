Altay Kulübü İçin Puan Silme Tehdidi ve Yeni Destek

TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çeken genç oyuncularının serbest kalmasına engel olamayan transfer yasaklısı Altay, FIFA'dan yine puan silme cezası alma kıskacında. Altay yönetimine mali destek veren Vahdettin Heyal, eski yabancı futbolculardan Edin Cocalic'e olan borç dosyasına 20 gün içinde 281 bin Euro ve 30 bin İsviçre Frangı ödeme yapılmazsa kulübün 6 puan silme cezası alacağını açıkladı. Heyal, sosyal medya hesabından, "Hiçbir şey bilmeden takım kuramıyorsunuz diye linç eden ama 200 TL'ye bilet almaya bile bahane üreten değerli büyük Altaylı arkadaşlarımız, bu dosyayı da şu an linç ettiğiniz bu yönetim çözecek" açıklamasını yaptı. Bosna Hersekli stoper Cocalic, kulüpte 1'inci Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk yarısında forma giymişti.

HEYAL: BU SEZON 1 MİLYON DOLAR DESTEK OLACAĞIM

Altay'da Vahdettin Heyal gündeme dair açıklamalarda da bulundu. Heyal, bu sezon için şirket devri olsun ya da olmasın kulübe 1 milyon Dolar destekte bulunacağını ve bunu cari hesaba yazdırmayacağını belirtti. Heyal, Alsancak Stadı'nın tahsisi konusunda sona yaklaşıldığını ve yakında müjdeli haberler verileceğini söyledi. 20 Temmuz'da uluslararası bir firmayla göğüs reklamı anlaşması yapacaklarını dile getiren Heyal, takımın sezon öncesi Kırgızistan ve Afyon'da kamp yapacağını açıkladı. Heyal, A takımdaki 30 futbolcudan 25'i ile büyük oranda tekrar anlaştıklarını da söyledi.

YUSUF'TAN VEDA

Geçen sezon kadrosunda bulunan Onur Efe, Yunus Efe, Arda Gezer, Kuban Altunbudak ve Altay'da sözleşmesi biten Yusuf Tekin de kulübe resmen veda etti. Yusuf, sosyal medya hesabında ayrılık mesajı yayınladı.