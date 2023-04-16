Altay, kritik Gençlerbirliği virajında

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Altay, 33. hafta mücadelesinde düşme hattında yer alan Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Altay, Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Zorlu müsabaka Eryaman Stadı'nda 20.30'da başlayacak. Altay, ligde oynadığı son 2 karşılaşmada Bandırmaspor ve Altınordu'ya kaybetmesine rağmen 33. haftaya 31 puanla 13. sırada girdi. Gençlerbirliği ise yeni teknik direktörü olan Altay'ın eski çalıştırıcısı Sinan Kaloğlu ile birlikte ilk maçında Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 27'ye çıkarıp ligde kalma adına önemli bir işe imza atmıştı. Ligin alt tarafını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde siyah-beyazlılarda kart cezalısı Eren Erdoğan, Zeki Yıldırım ile sakatlıkları bulunan Sefa Özdemir ve Ozan Evrim Özenç forma giyemeyecek. - İZMİR