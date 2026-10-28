Altay kaptanı Sefa Özdemir son 2 haftada penaltıya neden olup kendi kalesine gol attı

Altay kaptanı Sefa Özdemir son 2 haftada penaltıya neden olup kendi kalesine gol attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altay kaptanı Sefa Özdemir, son 2 haftada Eskişehirspor maçında penaltıya neden oldu ve Balıkesirspor karşısında kendi kalesine gol attı. 5-0 kaybedilen maçta 89'uncu dakikada topu kendi ağlarına gönderen 28 yaşındaki stoper, Altay formasıyla ilk kez kendi kalesine gol atmış oldu.
3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay'da takımın en tecrübeli ismi olan 28 yaşındaki kaptan Sefa Özdemir, son 2 haftada bireysel hata ve talihsizlik kurbanı oldu. Siyah-beyazlı kulübün sezon başında 1 yıllık sözleşme yenilediği deneyimli stoper, önceki hafta İzmir'de oynanan Eskişehirspor maçında takımı 1-0 öndeyken 66'ncı dakikada rakibin ayağına basarak penaltıya neden oldu. Penaltıyı gole çevirip skoru 1-1'e getiren Eskişehirspor, bulduğu moralle sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Sefa, geçen hafta deplasmanda 5-0 kaybettikleri Balıkesirspor maçında da kendi kalesine gol atma talihsizliği yaşadı. Karşılaşmanın 89'uncu dakikasında meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderen Sefa, skorun 5-0'a gelmesini engelleyemedi. Altay formasıyla 5'inci sezonunu geçiren tecrübeli defans oyuncusu kariyerinde ilk kez kendi kalesine gol attı. Sefa Özdemir, siyah-beyazlı formayla daha önce 1'inci Lig'de 1, geçen sezon 3'üncü Lig'de 2 gol kaydetmişti.