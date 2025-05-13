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Altay'ın Yıldızı Onur Efe'nin Sözleşmesi Sezon Sonunda Sona Eriyor

Altay'ın Yıldızı Onur Efe'nin Sözleşmesi Sezon Sonunda Sona Eriyor
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Bu sezon 7 gol, 5 asistle Altay'ın en skorer ismi olan Onur Efe, sözleşmesinin bitmesiyle serbest oyuncu konumuna geçecek. Genç oyuncunun geleceği merakla bekleniyor.

Altay'da bu sezon 7 gol, 5 asistlik performans sergileyen Onur Efe'nin mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu 25 puanla 17. sırada tamamlayan ve küme düşmekten kurtulamayan Altay, yeni sezon itibarıyla 3. Lig'de mücadele edecek. İzmir ekibinde genç oyuncuların performansı geleceğe dair umut verdi. Bu oyuncular arasında ise Onur Efe öne çıkan isim oldu. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, siyah-beyazlı formayla bu sezon 7 gol atarken, 5 de asist yaptı ve takımının en skorer ismi oldu. Sözleşmesi 31 Mayıs itibarıyla bitecek olan genç yıldız, böylece serbest oyuncu konumuna geçecek. Transfer yasağı devam eden İzmir temsilcisinin en önemli oyuncularından biri olan Onur'a üst liglerden bazı takımların talip olduğu öğrenildi.

Altay altyapısından yetişen golcü oyuncunun nasıl bir karar vereceği ise merakla bekleniyor.

28 Mayıs'ta gerçekleşecek olağan genel kurulda göreve gelecek yeni yönetimin başarılı oyuncu ile yeniden anlaşma zemini arayacağı ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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