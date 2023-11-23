Altay'ın yeni teknik direktörü Serkan Afacan'dan mesaj

Altay'ın yeni teknik direktörü Serkan Afacan, "1914'te İzmir'de doğan parlayan yıldız Altay'ı daha da parlatmak için buradayız" mesajı verdi.

1'inci Lig'de 12 maç sonunda 5 puanla son sırada yer alan Altay'da teknik direktörlük görevine Serkan Afacan getirildi. İzmir ekibinin bu sezonki üçüncü teknik direktörü olan 50 yaşındaki çalıştırıcı, "Başkanımıza, yönetim kuruluna ve camianın ileri gelenlerine beni bu göreve layık gördükleri için çok teşekkür ederim. Ben ve ekibim camianın, taraftarın beklentilerinin ne olduğunun farkındayız. Futbolcularla birlikte tüm coşkumuzu, karakterimizi ve duruşumuzu ortaya koyarak bu beklentilere cevap vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Altay'ı bulunduğu konumdan bir an önce kurtarıp, hak ettiği yere getirmek istediklerini belirten teknik direktör Serkan Afacan, "Büyük Altay taraftarının desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Tüm mücadelemiz kulübü başarılı ve değerli kılmak adına" dedi. Antrenmanlarda takımın enerjisini iyi bulduğunu aktaran Afacan, "Futbolcularla ortak dilimiz olduğunu düşünüyorum. Enerjisi, coşkusu yüksek bir takım. Büyük bir aile olduklarını gösterdiler. Bunu zaten biliyordum. Bu büyük aileye değer katacağız" şeklinde konuştu.

Öte yandan Çorum deplasmanı öncesi Zeki'nin cezalı olduğu Altay'da aşil tendonunda ağrıları olan Paixao antrenmanlara katılmıyor.