Altay'da Sefa ilk kez yok

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altay'da stoper Sefa Özdemir, bu sezon ilk kez bir maçı kaçıracak. Siyah-beyazlı ekibin ligde oynadığı 20 müsabakada ilk 11'de yer alan 27 yaşındaki savunma oyuncusu geçen haftaki Bornova 1877 müsabakasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Sefa, pazar günü deplasmanda oynanacak Söke 1970 SK karşılaşmasında görev yapamayacak.

Şimdiye kadar kupada çıktığı 1 maçla birlikte toplam 21 maçta 1872 dakika sahada kalarak takımın en çok süre alan oyuncusu olan Sefa, defansta görev almasına rağmen 2 kez rakip fileleri sarstı. Altay Teknik Direktörü Mehmet Can Karagöz'ün bu hafta Sefa'nın yokluğunda ilk 11'e genç savunmacı Yunus Efe Sarıkaya'yı oynatması bekleniyor. Öte yandan Söke yönetimi Didim Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Altay taraftarı için bilet fiyatını 35 TL olarak belirledi.