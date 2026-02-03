Haberler

Altay için en kritik hafta

Altay, 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta eski yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle 6 puanının silinmesiyle karşı karşıya. Yönetim, alacaklı futbolcularla anlaşamazsa küme düşürülme cezası alabilir.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta eski Polonyalı kalecisi Adam Stachowiak'a olan 600 bin Euro borcu nedeniyle 6 puanı silinen Altay, bu hafta FIFA'da davalık olduğu 3 eski yabancı oyuncusuyla anlaşamazsa, puan silme cezalarının yanı sıra küme düşürülme cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Grupta geçen hafta 21 olan puanı 15'e düşürülünce düşme hattına gerileyen siyah-beyazlılarda yönetim eski Brezilyalı futbolcu William de Amorim ile el sıkışmazsa Altay'a küme düşürülme cezası verilmesi gündeme gelecek.

Amorim'in açtığı davada alacağının ödenmesi için, 'Küme düşürme' talebinde bulunduğu ancak oyuncuyla anlaşma sağlanamasa da son kararı FIFA'nın vereceği ifade edildi. FIFA'nın bu talebi reddedip kulübe sadece puan silme cezası verme hakkının bulunduğu dile getirildi. İzmir temsilcisi yine hafta sonuna kadar Hollandalı Leandro Kappel ve Fildişi Sahilli Serge Aka ile uzlaşamazsa 6'şar puandan eksi 12 puan silme cezası alacak. Altay'a yaklaşık 2 milyon Euro borçlu olduğu üç futbolcudan 18 puan silme ya da küme düşürülme cezası gelebilir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
