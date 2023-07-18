Altay'ın İranlı sol bek oyuncusu Mohammed Naderi'ye ilgi

Altay'ın transfer yasağı nedeniyle zorlandığı İranlı sol bek oyuncusu Mohammed Naderi'ye Foolad Khuzestan ve diğer İran kulüplerinin ilgi gösterdiği belirtildi.

Altay'la henüz bir anlaşma sağlayamayan İranlı sol bek oyuncusu Mohammed Naderi'ye başta Persian Gulf Pro League ekiplerinden Foolad Khuzestan olmak üzere birçok İran kulübünün ilgi gösterdiği öğrenildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, transfer yasağı olmasına rağmen yabancı oyuncularını kadroda tutmakta zorlanıyor. Maddi konularda anlaşamayıp Hırvatistan'ın NK Istra 1961 takımına transfer olan Eric Björkander'den sonra İranlı sol bek oyuncusu Mohammed Naderi'nin de takımdan ayrılması bekleniyor. 26 yaşındaki oyuncu ile Persian Gulf Pro League ekiplerinden Foolad Khuzestan olmak üzere birçok İran kulübünün temasa geçtiği öğrenildi. Altay'la henüz anlaşamayan Naderi'nin İran'a geri dönmesi bekleniyor.

Altay forması ile 56 maça çıktı

2021-2022 sezonunda Altay'a transfer olan Mohammed Naderi, siyah-beyazlı formayla Süper Lig ve 1. Lig'de oynadı. Bu süreçte tüm kulvarlarda toplam 56 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 3 gol atarken 1 de asist kaydetti. - İZMİR