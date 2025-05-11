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Altay'ın Genç Yıldızı Yunus Efe Sarıkaya'nın Süper Lig İlgisi

Altay'ın Genç Yıldızı Yunus Efe Sarıkaya'nın Süper Lig İlgisi
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Altay'da küme düşen genç savunma oyuncusu Yunus Efe Sarıkaya'nın Süper Lig kulüplerinin radarına girdiği öğrenildi. 19 yaşındaki futbolcu, 32 maçta gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonu küme düşerek tamamlayan Altay'da genç savunma oyuncusu Yunus Efe Sarıkaya'nın Süper Lig ekiplerinin radarına girdiği öğrenildi. Süper Lig kulüplerinde görev yapan scout ekiplerinin Altaylı kurmaylardan genç futbolcuyla ilgili detaylı bilgiler aldığı belirtildi. Siyah-beyazlı formayla ligde oynadığı 32 maçın 30'unda ilk 11'de şans bulan 19 yaşındaki stoper toplam 2738 dakika sahada kaldı.

Ligde 1 kez rakip fileleri sarsan Yunus Efe, ocak ayında U19 Milli Takımı'nın kampına katılmıştı. Altay'ın amatör statüde oynayan genç krampondan bonservis geliri elde etmesi için oyuncuya profesyonel sözleşme imzalatması gerekiyor. Yunus Efe mukavele imzalamazsa İzmir ekibinin futbolcunun transfer olacağı kulüpten yetiştirme tazminatı alma hakkı bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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