Altay'ın genç golcüsü Ünal Alihan Kavlak ameliyat oldu
3'üncü Lig ekibi Altay'ın 20 yaşındaki golcüsü Ünal Alihan Kavlak, ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı geçirdi. 7 ay sürecek tedavinin ardından ikinci yarıda sahalara dönmesi bekleniyor.
3'üncü Lig ekiplerinden Altay'ın altyapı patentli genç golcüsü Ünal Alihan Kavlak yaşadığı ağır sakatlığın ardından bıçak altına yattı. Geçen sezon siyah-beyazlı formayla 23 maçta 6 gol atan 20 yaşındaki futbolcu ön çapraz bağ ve dış menisküs kök tamiri operasyonları geçirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleşen operasyonu Doç. Dr. Lokman Kehribar yaptı. Yetenekli futbolcunun tedavisinin 7 ay süreceği ifade edilmişti. Yeni sezonun ikinci yarısında sahalara dönmesi beklenen Ünal'ın Altay'la 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı