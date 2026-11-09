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Altay'ın genç santrforu Onur, Etimesgut deplasmanında penaltıyı direğe nişanladı

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Altay'ın genç santrforu Onur, Etimesgut deplasmanında penaltıyı direğe nişanladı
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 4 haftadır galibiyete hasret kalan Altay'ın en skorer oyuncusu genç santrfor Onur Yıldız, 3-0 mağlup olduğu Etimesgut SK deplasmanında penaltı kaçırdı. 2-0 gerideyken 33'üncü dakikada kullandığı penaltı vuruşunda topu direğe nişanladı.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta 4 haftadır galibiyete hasret kalan Altay'da attığı 4 golle takımın en skorer oyuncusu olan genç santrfor Onur Yıldız (19), son olarak 3-0 mağlup oldukları Etimesgut SK deplasmanında penaltı kaçırma üzüntüsü yaşadı. Bu sezon ilk golünü 2'nci haftadaki 1-1 biten Karşıyaka derbisinde kaydederek takımının 1 puan almasına katkı sağlayan golcü Onur, daha sonra kullandığı 3 penaltı vuruşunu gole çevirmişti.

Siyah-beyazlı takımın 2-1 kazandığı Bucaspor 1928 ve 1-0 galip geldiği Uşakspor deplasmanları ile İzmir'de 1-1 biten 1922 Akşehir SK müsabakalarında kullandığı penaltılarda hata yapmayan genç santrfor, Başkent'teki Etimesgut sınavında bu kez meşin yuvarlağı filelere yollayamadı. Altay, 2-0 gerideyken 33'üncü dakikada beyaz noktada topun başına geçen Onur Yıldız, kaleciyi ters köşeye yatırmasına rağmen topu direğe nişanladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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