Altay'ın bu sezon attığı 5 gol tecrübeli oyunculardan

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'ın bu sezon kaydettiği 5 golün tamamı tecrübeli oyunculardan geldi.

Yeni sezona transfer yasağı ve oyuncu kayıplarıyla giren Altay'da, tecrübeli oyuncular takımı sırtlamaya devam ediyor. Bu sezon özellikle skor üretme konusunda sorunlar yaşayan siyah-beyazlıların golleri 32 yaş üzerindeki oyunculardan geldi. 42 yaşındaki İbrahim Öztürk, Tuzlaspor maçında galibiyeti getiren tek golünü kaydedip siyah-beyazlıların ilk galibiyetini almasında büyük rol oynadı. 39 yaşındaki Marco Paixao ise 2-1 kaybedilen Şanlıurfaspor ve 3-2 mağlup olunan Kocaelispor maçlarında birer gol attı. Son olarak Zeki Yıldırım da, Kocaelispor ve Bodrumspor müsabakalarında birer gol atarak rakip ağları sarstı. Durum böyle olunca Altay'ın kaydettiği 5 golün tamamı tecrübeli oyunculardan geldi. - İZMİR