Altay, iki oyuncusuyla sözleşme yeniledi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

1'inci Lig'de son sıraya demir atarak zor günler geçiren Altay'ın iç transferde iki oyuncusu ile sözleşme yenilediği öğrenildi. Siyah-beyazlılarda alacakları için kulübe ihtarname gönderen 11 oyuncu arasında yer alan stoper Sefa ile sağ bek Salih'in sezon sonu bitecek kontratlarını 1 yıl daha uzattığı bildirildi. İzmir ekibi sezon ortasında altyapı patentli sol kanat Eren Erdoğan'la da mukavele yenilemişti. Oyuncuların ödemelerini yapmak için kolları sıvayan Başkan Süleyman Özkaral'ın maddi sorunları aşmak için yoğun mesai yaptığı ifade edildi. Altay'da şimdiye kadar sadece Paixao sözleşmesini feshederken, antrenmanlara katılmayıp isimleri Bucaspor 1928'le anılan Zeki ile Tolga'nın durumları belirsizliğini koruyor.