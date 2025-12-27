Altay'ı bekleyen büyük tehlike: 18 puan silme ve küme düşme cezası

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. İzmir ekibi, borçları nedeniyle ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

4 YABANCI OYUNCUSU ŞİKAYET ETMİŞTİ

Eski futbolcuları Leandro Kappel, Serge Aka, Adam Stachowiak ve William De Amorim, kulüpten alacakları için daha önce FIFA'ya şikayette bulunmuştu. Alacakları ödenmeyen bu 4 futbolcu nedeniyle FIFA sürece müdahale etti ve son tarihi 8 Ocak 2026 olarak belirledi.

18 PUAN SİLME VE KÜME DÜŞME CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

Altay, 1 Ocak'a kadar Kappel ve Serge Aka ile anlaşma sağlayamazsa, her iki oyuncu için 6'şar puan olmak üzere toplam 12 puanı silinecek. Siyah-beyazlılar, 8 Ocak'a kadar Adam Stachowiak ile uzlaşamazsa 6 puan daha kaybedecek. William De Amorim ile anlaşma sağlanamazsa da kulüp küme düşürülme cezasıyla karşı karşıya kalacak.

İSİM İSİM BORÇ DURUMU

Bu oyuncuların alacakları; Kappel 238 bin Euro, Aka 920 bin Euro, Stachowiak 496 bin Euro ve Amorim 466 bin Euro. Öte yandan bunlara faiz borçları da ekleneceği ifade edildi.