Altay'ı bekleyen büyük tehlike: 18 puan silme ve küme düşme cezası

TFF 3. Lig ekibi Altay, 8 Ocak'a kadar eski 4 yabancı oyuncusuyla anlaşma sağlayamazsa FIFA'dan toplam 18 puan silme ve küme düşürülme cezası alacak.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. İzmir ekibi, borçları nedeniyle ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

4 YABANCI OYUNCUSU ŞİKAYET ETMİŞTİ

Eski futbolcuları Leandro Kappel, Serge Aka, Adam Stachowiak ve William De Amorim, kulüpten alacakları için daha önce FIFA'ya şikayette bulunmuştu. Alacakları ödenmeyen bu 4 futbolcu nedeniyle FIFA sürece müdahale etti ve son tarihi 8 Ocak 2026 olarak belirledi.

18 PUAN SİLME VE KÜME DÜŞME CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

Altay, 1 Ocak'a kadar Kappel ve Serge Aka ile anlaşma sağlayamazsa, her iki oyuncu için 6'şar puan olmak üzere toplam 12 puanı silinecek. Siyah-beyazlılar, 8 Ocak'a kadar Adam Stachowiak ile uzlaşamazsa 6 puan daha kaybedecek. William De Amorim ile anlaşma sağlanamazsa da kulüp küme düşürülme cezasıyla karşı karşıya kalacak.

İSİM İSİM BORÇ DURUMU

Bu oyuncuların alacakları; Kappel 238 bin Euro, Aka 920 bin Euro, Stachowiak 496 bin Euro ve Amorim 466 bin Euro. Öte yandan bunlara faiz borçları da ekleneceği ifade edildi.

