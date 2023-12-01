Altay, genç yeteneği Mehmet Onur Yıldız ile profesyonel sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, 16 yaşındaki hücum oyuncusu Mehmet Onur Yıldız ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay son dönemlerde futbol piyasasına sürdüğü oyuncularla adından söz ettirirken, altyapıdan bir hamle daha yaptı ve 2007 doğumlu hücum oyuncusu Mehmet Onur Yıldız ile profesyonel sözleşme imzalandığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 3 yıllık sözleşme imzalanan Mehmet Onur Yıldız için Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki imza törenine Altay Spor Kulübü Başkanı Murat Pervane ve Mehmet Onur Yıldız'ın katıldığı ifade edildi.

Murat Pervane: "Akademiden oyuncular çıkartmak istiyoruz"

Ailesine böyle bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür eden Başkan Pervane, "Sevgi ve saygısını asla kaybetmeyen, saha içi ve saha dışı çalışma azmi ve karakteri ile kendi yaş gruplarına da örnek olan Mehmet Onur Yıldız'ın profesyonel olmasında emeği olan başta kıymetli ailesi olmak üzere herkese şahsım ve kulübüm adına çok teşekkür ederim. Akademi takımlarımızdan nice Mehmet Onurlar çıkartmak ve onları önce Büyük Altay'ımıza sonra ülke futboluna kazandırmak istiyoruz. Gelecekte Futbol A Takımımızın başarılarında önemli rol oynayacağına inanıyoruz. Mehmet Onur'un önünde uzun bir futbol kariyeri var. Çıkmış olduğu bu yeni kariyer yolcuğunda Büyük Altay forması ile başarılı bir futbol yaşantısı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Onur Yıldız: "Çok heyecanlıyım"

Altay'la profesyonel sözleşme imzalayan Mehmet Onur Yıldız ise, "Şu an yaşadığım heyecanı anlatmak hiç kolay değil. Tam olarak hayalini kurduğum anı yaşıyorum. Bana değer veren kulübümüze, başkanımıza, teknik ve idari kadromuza, tüm hocalarımıza, futbolcu abilerime, altyapımızda bulunan tüm futbolcu kardeşlerime üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Kulübümüzde futbol yaşantısına başlayan, başarılı olan, milli takımlarda forma giyen çok büyük kariyerli futbolcu abilerim var. Ben de adımı o isimler arasına yazdırmak ve Büyük Altay'ımız için başarılı olmayı çok istiyorum. Bunun için çok çalışacağıma söz veriyorum" dedi.

Mehmet Onur Yıldız, Altay formasıyla bu sezon 2 lig maçına çıkarken, 1 de Türkiye Kupası mücadelesinde forma giyme şansı yakaladı. - İZMİR