3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 6'ncı hafta mücadelesinde Altay evinde Söke 1970 SK'ya 4-1 mağlup oldu. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakada konuk ekibin gollerini 44'üncü dakikada Latif Aklan, 62 ve 83'üncü dakikalarda Kubilay Köylü, 73'üncü dakikada Bedirhan Yıldız attı. Altay'ın tek golü ise 90+2'nci dakikada Ali Kızılkuyu'dan geldi.

Bu sonuçla namağlup ünvanını koruyan Söke 1970 puanını 12'ye çıkarırken, 2 puanda kalan Altay düşme hattından kurtulamadı. Altay taraftarları müsabakanın son dakikalarında teknik direktör Yusuf Şimşek adına, "Söylesene Yusuf hoca takım niye oynamıyor?" şeklinde tezahürat yaptı. Söke'den takımlarını desteklemeye gelen az sayıdaki taraftar aynı dakikalarda, "Altay" diye tempo tutarak ev sahibi ekibe destek verdi.

4'üncü dakikada rakipten seken topu önünde bulan Murat Uluç, soldan ceza sahasına girerek yerden vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.

12'nci dakikada konuk ekipten Kubilay Köylü'nün ara pasında ceza sahasında topla buluşan İsa Güler'in karşı karşıya vuruşunda Altay kalecisi Ulaş Hasan Özçelik meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40'ıncı dakikada Söke atağında Bedirhan Yıldız sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci Ulaş bir kez daha topu kornere gönderdi.

44'üncü dakikada Söke 1970 golü buldu. Sağdan kullanılan serbest vuruşta Bedirhan ceza sahasına kesti. İsa'nın kafa vuruşunda Ulaş'ın çeldiği topu Latif Aklan kafayla filelere yolladı: 0-1.

İlk yarı Söke 1970'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

62'nci dakikada sağdan ceza sahasına giren İsa'nın yerden pasında Kubilay topu boş kaleye gönderdi: 0-2.

73'üncü dakikada sağ çizgide topla buluşan İsa, bu kez ceza sahasının solundaki Bedirhan'ı topla buluşturdu. Müsait pozisyondaki Bedirhan plase bir vuruşla farkı 3'e çıkardı: 0-3.

83'üncü dakikada soldan ceza sahasına giren Kubilay, 3 defans oyuncusu arasından sıyrılarak topu yakın direğin dibinden ağlara yolladı: 0-4.

85'inci dakikada Altay atağında sağdan ceza sahasına giren Ali Kızılkuyu'nun sert şutunda top yan direkte patladı.

90+2'nci dakikada Söke ceza sahasına yakın bölgede iki Altaylı oyuncudan sıyrılan Rüştü Hanlı'nın kısa düşen geri pasında araya giren Ali, maçın skorunu belirledi: 1-4.

Maç Söke 1970 SK'nın 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.