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Altay'da İbrahim Öztürk ve Murat Uluç'un durumu belirsiz

Altay'da İbrahim Öztürk ve Murat Uluç'un durumu belirsiz

Spor Haberleri

SPOR Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da yeniden başkanlığa seçilen Ayhan Dündar ve yönetimi, siyah-beyazlı takımın emektar futbolcuları İbrahim Öztürk ve Murat Uluç konusunda kararsız kaldı.

SPOR Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da yeniden başkanlığa seçilen Ayhan Dündar ve yönetimi, siyah-beyazlı takımın emektar futbolcuları İbrahim Öztürk ve Murat Uluç konusunda kararsız kaldı. Transfer yasaklısı kulüpte profesyonel liglerin en yaşlı oyuncuları olan 42 yaşındaki forvet Murat ve stoper İbrahim'in yeni sezonda A takım kadrosunda yer alıp almayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Transfer yasağı nedeniyle 2019'da jübile yapan Murat'ı 3 yıl sonra geçen sezon futbola döndüren İzmir temsilcisi, önceki sezon Süper Lig'de görev yapan İbrahim'i de kadrosunda tutmuştu. Sözleşmesi biten İbrahim ligde 32 maçta görev alıp, 3 de gol atarak takıma katkı sağladı. Kontratı süren antrenör-oyuncu Murat ise ligde 8 kez şans buldu. İki usta oyuncunun durumları bütçeye bağlı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

İbrahim Öztürk Murat Uluç Altay Spor Haberler

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