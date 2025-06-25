Altay, Efe Sarıkaya Transferinde Bonus Ücretinin Tahsil Edilemeyeceğini Açıkladı

Altay, Efe Sarıkaya Transferinde Bonus Ücretinin Tahsil Edilemeyeceğini Açıkladı
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Altay, altyapısından yetişen futbolcusu Efe Sarıkaya'nın FC Grenoble'a transferinden doğacak olan 25 bin Euro'luk bonusun önceki yönetimin sözleşme hatası nedeniyle tahsil edilemeyeceğini duyurdu.

Altay, Efe Sarıkaya'nın Grenoble kulübüne transferinden doğacak olan 25 bin Euro tutarındaki bonus ücretinin önceki yönetim döneminde yapılan sözleşme hatası nedeniyle tahsil edilemeyeceğini açıkladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Altay, altyapıdan yetişip daha sonra gösterdiği performansla Ocak 2024'te Fransa 2. Ligi ekiplerinden FC Grenoble'a transfer olan Efe Sarıkaya'dan önceki yönetimin yaptığı sözleşme hatasından dolayı bonus elde edilemeyeceğini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Efe Sarıkaya'nın FC Grenoble kulübüne transferinden doğacak olan 25.000 Euro tutarındaki bonus ücretin, önceki yönetim döneminde yapılan sözleşme hatası nedeniyle kulübümüz tarafından tahsil edilemeyeceği tarafımıza bildirilmiştir. Yapılan incelemelerde, söz konusu sözleşmede yer alması gereken "U21" ifadesinin eksik olduğu, bunun yerine yalnızca "U23" ifadesinin yazıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, oyuncumuzun transferiyle kulübümüze doğması gereken bonus hakkı geçerlilik kazanamamıştır. Kulübümüzün bu haktan mahrum kalmasına neden olan bu hatanın camiamızın ve taraftarlarımızın bilgisine sunulmasını önemle arz ederiz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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