Haberler

Altay, son haftada 3. Lig'e tutundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta düşme hattında yer alan Altay, Afyonspor'u 2-0 mağlup ederek ligde kalmayı başardı. Müsabakada Özgür Özkaya ve Deniz Kadah'ın golleriyle galip gelen Altay, sezon sonunda puanını 28'e çıkardı ve büyük bir sevinç yaşadı.

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta son haftaya düşme hattının hemen üzerinde giren Altay, rakiplerinden Afyonspor'u 2-0 yenerek ligde kalmayı başardı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını 37. dakikada Özgür Özkaya'nın attığı golle 1-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda 90+6'da Deniz Kadah'la bir gol daha bulan Altay, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Ligde son haftaya düşme ihtimaliyle giren Altay, düşme hattındaki rakiplerinden Afyonspor'u yenerek puanını 28'e çıkardı ve lige tutundu. Siyah-beyazlı ekibin bu sezon 6 ceza puanı da bulunuyordu.

Altay'a 2-0 mağlup olan Afyonspor ise Bölgesel Amatör Lig'e geriledi.

Müsabakanın bitiminde ligde kalan Altaylı futbolcular, taraftarlarıyla galibiyeti kutladı. Büyük üzüntü yaşayan Afyonsporlu oyuncuları Altaylı futbolcular teselli etti. İki takım futbolcuları Afyonspor tribününe giderek taraftara moral verdi.

Süper Lig'den amatörün eşiğine

Altay, Süper Lig'de 42 sezon mücadele etti.

İzmir temsilcisi, 2021-2022'de Süper Lig'e veda ettikten sonra 2022-2023 ve 2023-2024'te 1. Lig'de yer aldı. 2023-2024'te 1. Lig'den, geçen sezon da 2. Lig'den düşen siyah-beyazlı ekip, ekonomik sorunlara rağmen son haftada da olsa amatöre düşmekten kurtuldu.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

