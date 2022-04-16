Altay'dan son saniye golü! Başakşehir karşısında 1 puanı zor kurtardılar
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Süper Lig'in 33. haftasında Altay, sahasında Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. Küme düşme hattında kritik bir maça çıkan İzmir ekibi, mücadeleden 1 puan çıkararak 17. sıraya yükseldi. İstanbul ekibi ise maç fazlasıyla 54 puana yükseldi ve 4. sırada yer aldı.
Altay ile Başakşehir, Süper Lig'in 33. haftasında Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
ALTAY'IN GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI
Karşılaşmada gol perdesini 40. dakikada Trezeguet açarak Başakşehir'i öne geçirdi. Altay ise 89. dakikada Ceyhun Gürselam'ın golüyle skora dengeyi getirdi. Mücade 1-1'lik eşitlikle sona ererken küme düşmeme mücadelesi veren İzmir ekibi galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. İstanbul ekibinin ise 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi.