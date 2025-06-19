Altay'da Teknik Direktör Tuna Üzümcü, Kadro Koruma Vurgusu Yaptı

Altay'da Teknik Direktör Tuna Üzümcü, Kadro Koruma Vurgusu Yaptı
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3'üncü Lig'e düşen Altay'da, teknik direktör Tuna Üzümcü, oyuncularla anlaşmaların bir an önce yapılması gerektiğini belirtti. Yönetimle görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Üzümcü, kadronun korunması gerektiğini vurguladı.

3'üncü Lig'e düşen Altay'da Başkan Yüksel Gürüz'ün genel kurul öncesi göreve gelmeden ön protokol yaptığı teknik direktör Tuna Üzümcü, yaklaşık 3 hafta geçmesine rağmen resmi sözleşme imzalamadı. Yönetimle ve oyuncularla sürekli temas halinde olduğunu söyleyen genç teknik adam yönetimden öncelikle kadroyu korumasını istedi. Futbolcularla bir an önce anlaşmaların yapılması gerektiğini vurgulayan teknik patron Üzümcü, "Önce oyuncularla anlaşılsın, biz anlaşmasak da olur" diye konuştu.

Yönetime takımda tutulması gereken isimlerin listesini verdiğini dile getiren Üzümcü, "Görüşmeler devam ediyor. Takımdan ayrılma riski olan isimler var. İskelet kadroyu korumak gerekiyor. Ben Altay'ın sezon öncesi kamp programını, sağlık taramalarını planladım. Önemli olan oyuncuların takımda kalması. Geçen sezon Bucaspor'u Play-Off hedefindeyken bıraktım. Açıkçası 3'üncü Lig'de çalışma düşüncem yoktu ancak Altay'ın bendeki yeri her zaman farklı" yorumu yaptı.

KUBAN VE SEFA İÇİN YARIN SON GÜN

Altay'da kulübe ihtarname gönderdikten sonra ödemeleri yapılmayınca serbest kalma hakkı kazanan stoperler Sefa ile Kuban'ın yarına kadar yönetime süre verdiği öğrenildi. İki futbolcunun anlaşma sağlanmaması durumunda sözleşmelerini feshedip başka kulüplere gidecekleri ifade edildi. Yeni yönetim seçilmesine rağmen sıkıntıların bitmediği transfer yasaklısı siyah-beyazlılarda kontratları sona eren Yusuf Tekin, Ali Kızılkuyu, Ege Parmaksız, Mehmet Gündüz, Onur Efe, amatör statüde oynayan Yunus Efe Sarıkaya, Salih Oktay, Mehmet Nur Kaymaz, Emre Tangeldi ve tek taraflı fesih hakkı kazanan Arda da yuvadan uçabilir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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