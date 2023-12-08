Altay'da Teknik Direktör Serkan Afacan ile Yollar Ayrıldı

1'inci Lig ekiplerinden Altay'da 21 Kasım'da teknik direktörlük görevine getirilen Serkan Afacan'la yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı takımın başında ligde 2, kupada ise 1 karşılaşmada görev yapan teknik patron Afacan, 3 maçta da yenilgi yüzü gördü. İzmir temsilcisi bu periyotta ligde Çorum FK ve Manisa FK'ya deplasmanda 3-0'lık skorlarla yenilirken, kupada ise evinde Kırklarelispor'a 3-2 mağlup olarak elendi. Altay bu sezon teknik adam olarak Tuna Üzümcü, Djilali Bahloul ve Serkan Afacan'la çalıştı. Öte yandan Afacan ile yolların ayrılmasının ardından yönetimin, Yusuf Şimşek ile temasa geçtiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor