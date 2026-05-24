Altay'da Sefa gemileri yaktı

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da sözleşmesi ay sonunda sona erecek olan stoper Sefa Özdemir'in kontrat yenilemeyi düşünmediği öğrenildi. Siyah-beyazlı kulüpte 2022-23 sezonundan bu yana 1'inci ligde 40, 2'nci ligde 25, 3'üncü ligde ise 28 müsabakada görev yapan tecrübeli savunma oyuncusunun alacakları ödenmemesi nedeniyle kırgın olduğu ifade edildi. Geçen sezon bitime 1 hafta kala veda mesajı yayınlamasına rağmen takım arkadaşları tarafından ikna edilerek Afyonspor'u 2-0 yendikleri kümede kalma maçında ilk 11'de yer alan Sefa, takımın en fazla süre bulan oyuncusu olarak dikkat çekti. Toplam 2 bin 502 dakika oyunda kalan 28 yaşındaki defans oyuncusu 2 gol, 2 asistlik skor katkısı yaptı.

