Altay'da Sefa gemileri yaktı

TFF 3. Lig ekibi Altay'da stoper Sefa Özdemir, sözleşmesinin sona ermesiyle kontrat yenilemeyi düşünmüyor. Alacaklarının ödenmemesi nedeniyle kırgın olan tecrübeli oyuncu, takımda en fazla süre alan isim olarak dikkat çekmişti.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da sözleşmesi ay sonunda sona erecek olan stoper Sefa Özdemir'in kontrat yenilemeyi düşünmediği öğrenildi. Siyah-beyazlı kulüpte 2022-23 sezonundan bu yana 1'inci ligde 40, 2'nci ligde 25, 3'üncü ligde ise 28 müsabakada görev yapan tecrübeli savunma oyuncusunun alacakları ödenmemesi nedeniyle kırgın olduğu ifade edildi. Geçen sezon bitime 1 hafta kala veda mesajı yayınlamasına rağmen takım arkadaşları tarafından ikna edilerek Afyonspor'u 2-0 yendikleri kümede kalma maçında ilk 11'de yer alan Sefa, takımın en fazla süre bulan oyuncusu olarak dikkat çekti. Toplam 2 bin 502 dakika oyunda kalan 28 yaşındaki defans oyuncusu 2 gol, 2 asistlik skor katkısı yaptı.

