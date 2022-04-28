Altay'da seçime kan sıçradı! Taraftarlar görevi bırakan başkanın akrabasını bıçakladı

Altay'ın olaylı seçimli olağanüstü genel kurulu sonrasında tansiyon daha da yükseldi. Taraftarlar, görevi bırakan başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun kuzenini bıçakla yaraladı.

ÇAĞDAŞ ÖZUŞ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Altay Spor Kulübü'nün eski üyelerinden Çağdaş Özuş'un arabasına bineceği sırada önünü kesen bir grup taraftar, 32 yaşındaki Özuş'u bacağından bıçakladı. Güvenlik görevlileri duruma hemen müdahale ederek taraftar grubunu dağıttı. Özuş, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa bindirilerek Tepecik Araştırma Hastanesi'nde tedavi adına alındı. Öte yandan olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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