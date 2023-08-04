ALTAY'da Özgür Özkaya, teknik ekipten tam not aldı

ALTAY takımının kaptanlarından Özgür Özkaya, yeni sezon öncesi sergilediği performansla teknik ekipten tam not aldı. Sol bek pozisyonunda forma giymeye hazırlanan Özgür, kamp dönemindeki futboluyla alkış topladı. Teknik direktör Tuna Üzümcü, Özgür'ün Naderi'nin yokluğunu aratmayacağını ve bu sezonun onun sezonu olabileceğini belirtti.

ALTAY'da takım kaptanlarından Özgür Özkaya, yeni sezon öncesi antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında sergilediği performansla teknik ekipten tam not aldı. İranlı sol bek Mohammad Naderi'nin takımdan ayrılmasının ardından savunmanın solunda formayı giymeye hazırlanan Özgür, kamp dönemindeki futboluyla alkış topladı.

Geçen sezon sakatlığının etkisiyle fazla forma şansı bulamayan Özgür'ün yeni sezonda takımın en önemli kozlarından biri olacağını belirten teknik direktör Tuna Üzümcü, "Naderi'nin yokluğunu aratmayacaktır. Bu sezon Özgür'ün sezonu olabilir. Performansından çok memnunuz. Tecrübesi ve kalitesiyle fark yaratacağına inanıyorum" dedi.