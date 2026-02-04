Altay'da kaleci Ozan ayrıldı

Haberler

TFF 3. Lig ekiplerinden Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç, kulüple karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Ozan, geçmişe dönük alacakları için ihtarname göndermesi sonrasında yönetimle el sıkışıp ayrıldı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da son haftalarda kadroya alınmayan kaleci Ozan Evrim Özenç, siyah-beyazlı kulüple karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Bu sezon ligde 2, kupada 1 müsabakada görev yapan 33 yaşındaki file bekçisi, ilk yarı bitmeden önce alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname göndermesi nedeniyle Başkan Sinan Kanlı'nın tepkisini çekmişti.

Kaleci Ozan'ın geçmiş dönemden kalan alacakları konusunda yönetimle el sıkışıp yuvadan uçtu. İzmir temsilcisinde 2020-21 sezonundan bu yana görev yapan deneyimli eldiven, siyah-beyazlı takımla 1'inci Lig'de 34, 2'nci Lig'de 18, kupada ise 3 maça çıkmıştı. Kaleci Ozan, ön libero Murat Berkan'dan sonra ara transferde takımdan ayrılan ikinci futbolcu oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
