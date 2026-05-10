Altay'da kongre günü

İzmir'in köklü futbol kulübü Altay, 3. Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesinde yarın olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştiriyor. Mevcut başkan Sinan Kanlı, kongrede yeni adaylar çıkmaması halinde yeniden görev alabileceğini belirtti. Kulüp, maddi krizle mücadele ediyor.

YENİ sezonda 3'üncü Lig'de mücadele edecek İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'da yarın olağanüstü genel kurul yapılacak. Henüz başkan adayının çıkmadığı seçim, saat 18.00'de İzmir Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Mevcut Başkan Sinan Kanlı'nın ise kongrede aday veya yatırımcı çıkmaması durumunda yeniden elini taşın altına koyabileceği ifade edildi.

Maddi krizlerle boğuşan Altay'da Sinan Kanlı'nın yeni sezon bütçesini denkleştirmeye çalıştığı da öğrenildi. Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda mücadele edip aynı yıl küme düşen Altay, 4 yıllık süre içinde 3'üncü Lig'e kadar geriledi. Geçen sezon son anda 3'üncü Lig'de kümede kalmayı başaran siyah-beyazlılar büyük borç yükü altına girerek transfer yasağı cezaları aldı. İzmir ekibi ayrıca eski oyuncularına olan borçları nedeniyle puan silme cezalarıyla da karşı karşıya kaldı.

