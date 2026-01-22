Haberler

Altay'da ödemeler aksadı

Güncelleme:
3'üncü Lig'de mücadele eden Altay, oyuncularına yapılması gereken ödemeleri zamanında gerçekleştiremiyor. Kaptanlar ve diğer futbolcular, kulübe ihtarname göndererek alacaklarını talep etti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü evinde oynayacağı Denizli İdmanyurdu maçına odaklanan Altay'da yönetimin kulübe ihtarname gönderen oyunculara ödeme yapamadığı öğrenildi. Siyah-beyazlı ekipte takım kaptanları Özgür Özkaya ve Ceyhun Gülselam, 5 Ocak'ta başkan Sinan Kanlı ile bir araya gelerek son ödeme tarihleri geçmesine rağmen tek taraflı fesih haklarını kullanmamıştı.

Yönetim futbolculara 20 Ocak'ta ödeme yapılacağını iletmişti, ancak Altaylı oyunculara yine ödeme yapılamadığı dile getirildi. İzmir ekibinde kulübe ihtarname gönderen Özgür, Ceyhun, Sefa, Ozan, Ege ve Mert'in yanı sıra geçmiş yıllardan yüklü alacağı olan Deniz Kadah'ın da ödeme beklediği bildirildi. Bu oyuncuların takımda kalıp kalmayacakları belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500

