Haberler

Altay'da 45 Yaşındaki Kaptan Murat Uluç Hem Futbolcu Hem Antrenör Olabilir

Altay'da 45 Yaşındaki Kaptan Murat Uluç Hem Futbolcu Hem Antrenör Olabilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Altay, yeni sezon hazırlıklarını Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde sürdürürken, son idmanda takımın kaptanlarından 45 yaşındaki Murat Uluç da çalışmalarda yer aldı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Altay, yeni sezon hazırlıklarını Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde sürdürürken, son idmanda takımın kaptanlarından 45 yaşındaki Murat Uluç da çalışmalarda yer aldı. Futbolu bırakıp, bırakmayacağı belirsiz olan Murat Uluç'un yeni sezonda futbolcu ve yardımcı antrenör olarak görev yapabileceği de ifade edildi. Uluç'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) aldığı bahis cezası 10 Kasım'da tamamlanacak ve 1 yıllık aranın ardından tecrübeli isim yeşil sahalara dönebilecek. Kadronun diğer deneyimlileri Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam ve Deniz Kadah'ın durumları ise belirsizliklerini koruyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasının seyrini değiştirecek bulgu

Gülistan Doku soruşturmasının seyrini değiştirecek bulgu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu nasıl bir rezillik! Tesettürlü genç kızdan infial yaratan paylaşım

Bu nasıl bir utanmazlık! Videoyu izleyenler emniyeti etiketledi

Milyonları ilgilendiriyordu! Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi

Milyonları ilgilendiriyordu! Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi
Robotlar yeşil sahaya indi! Kıran kırana futbol maçı

Robotlar yeşil sahaya indi! Kıran kırana futbol maçı

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Esas amacımız Fenerbahçe'yi yenmek

Maça saatler kala yine Fener taraftarının sinir uçlarıyla oynadı
18 yıllık Dede Baltacı cinayetinde kritik gelişme! Eski dosyadan 4 tutuklama çıktı

18 yıl sonra düğüm çözüldü! Karanlık cinayet aydınlatıldı
Milyonluk rezidansta komşudan gelen sesler isyan ettirdi

Milyonluk rezidansta komşudan gelen sesler isyan ettirdi
Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü

Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü