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Altay'da Murat Berkan Demir İdmanlara Başladı

Altay'da Murat Berkan Demir İdmanlara Başladı
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altay, Fethiyespor maçı öncesinde Murat Berkan Demir'in sakatlığının iyileşip idmanlara katıldığını duyurdu. Ayrıca, Arda'nın da bu hafta forma giymesi bekleniyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde oynayacağı Fethiyespor maçının hazırlıklarını sürdüren Altay'da sakatlığı nedeniyle son 2 karşılaşmada kadroda yer almayan Murat Berkan Demir'in takımla çalışmalara başladığı öğrenildi. İlk 2 haftadaki 24Erzincanspor ve Sincan Belediyesi Ankaraspor (D) maçlarında oyuna ikinci yarılarda giren 24 yaşındaki ön libero sol dizindeki sakatlığı nedeniyle daha sonra oynanan Kastamonuspor ve Tuzlaspor (D) randevularında görev yapamadı.

Ağrıları hafifleyen ve çalışmalara katılmaya başlayan Murat Berkan'ın bu hafta Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak Fethiyespor karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alması bekleniyor. Kastamonuspor maçında sakatlanıp adalesinde oluşan gerginlik nedeniyle Tuzlaspor deplasmanında riske edilmeyen orta saha oyuncusu Arda'nın da bu hafta forma giyebileceği belirtildi. İzmir temsilcisinde tedavileri süren sağ bek Ali Solmaz ve orta saha oyuncusu Caner Baycan dışında eksik yok.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Berkan Demir Fethiyespor Futbol Altay Yaşam Spor

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