Altay'da Mehmet Nur Kaymaz'dan kötü haber
3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'ın sağ kanat oyuncusu Mehmet Nur Kaymaz, sakatlık nedeniyle 3 hafta takımdan ayrı kalacak. Genç futbolcu, MR sonucuyla adale yırtığı tespit edildi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da son haftaların formda isimlerinden sağ kanat oyuncusu Mehmet Nur Kaymaz'dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlı ekibin son olarak deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Söke 1970 mücadelesinde 58'inci dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 19 yaşındaki futbolcunun çekilen MR'ında adale yırtığı tespit edildi. Mehmet'in 3 hafta takımdan ayrı kalacağı bildirildi.

Tire 2021 FK, Karşıyaka (D) ve Kütahyaspor müsabakalarını kaçıracak genç futbolcunun Balıkesirspor deplasmanında kadroda yer alması bekleniyor. Ligde oynadığı 16 maçın 9'unda ilk 11'de yer alıp toplam 864 dakika sahada kalan Mehmet Nur, önceki hafta 3-0 kazandıkları Bornova 1877 maçında fileleri sarsarak profesyonel liglerdeki ilk golünü atmıştı. Mehmet'in yokluğunda sağ kanatta Caner'in görev alması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
