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Altay'da Caner ve Emre'den ihtar

Altay'da Caner ve Emre'den ihtar
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3. Lig ekibi Altay'da altyapı oyuncuları Emre Tangeldi ve Caner Baycan, alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname yolladı. Ödeme yapılmazsa serbest kalma hakkı kazanacaklar.

3'üncü Lig kulüplerinden Altay'da altyapıdan yetişen Emre Tangeldi ile Caner Baycan'ın alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname yolladığı öğrenildi. Orta sahada görev yapan Emre (20) ile sol kanat Caner'in (24) ödeme yapılmazsa serbest kalma hakkı elde edeceği bildirildi. Geçen sezon Emre ligde 27 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı. Caner ise 20 müsabakada 1 gol kaydedip, 2 asist yaptı. Siyah-beyazlılarda şimdiye kadar ihtarname gönderen isimlerden Hikmet sözleşmesini feshederken, İsa ve Oktay ise fesih hakkını kullanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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