Altay'da gözler Ünal'ın sakatlığında

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonu 28 puanla düşme hattının bir basamak ve 5 puan üzerinde 12'nci sırada tamamlayan Altay'da genç santrfor Ünal Alihan Kavlak'ın sakatlığı keyifleri kaçırdı. Siyah-beyazlıların evinde Afyonspor'u 2-0 yenerek kümede kaldığı sezonun son maçında forma giyemeyen Ünal'ın sol dizinden sakatlandığı belirtildi. Altay'ın iç sahada 1-1 berabere kaldığı İzmir Çoruhlu FK randevusunda sakatlanan 20 yaşındaki golcü futbolcunun dizindeki ödemin tamamen geçmesi bekleniyor. Tedavisi süren Ünal'ın son durumu çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak. Siyah-beyazlı formayla 6 kez rakip fileleri sarsan Ünal Alihan, takımın en skorer ismi olarak dikkat çekti.

