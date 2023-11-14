Altay'da goller tecrübeli oyunculardan gelirken gençler skora katkı veremedi

Trendyol 1. Lig'de 5 puanla son sırada yer alan Altay'da goller tecrübeli oyunculardan gelirken, genç oyuncular ise skora katkı veremedi.

2023-2024 sezonuna transfer yasağının sürmesinin yanı sıra Eric Björkander, Mohammad Naderi ve Kutay Yokuşlu'yu kaybederek başlayan Altay'da goller tecrübeli oyunculardan gelmeye devam ediyor. Genç oyuncularından skor katkısı alamayan siyah-beyazlılarda kaydedilen 7 gol de 32 yaş ve üzerindeki oyunculardan geldi. Kaleci Eren Karataş dışında, Salih Sarıkaya ve Sefa Özdemir 12, Onur Efe, Efe Sarıkaya 11, Arda Gezer 10, Yusuf Tekin ve Ali Kızılkuyu 8, Enes Yetkin ve Mehmet Gündüz 6, Caner Baycan 5, Eren Erdoğan ve Murat Berkan Demir 3, Kuban Altunbudak ve Mehmet Onur Yıldız 2, Enes Öğrüce ise 1 karşılaşmada forma giyme şansı buldu. Altay'ın bu sezon ligde attığı 7 golün ise 3'ünü 39 yaşındaki Marco Paixao, 2'sini 32 yaşındaki Zeki Yıldırım, diğer iki golü ise 42 yaşındaki İbrahim Öztürk ile 37 yaşındaki Deniz Kadah kaydetti. Bu gollerin asistlerini ise yine tecrübeli oyuncular yaparak 3 asist 34 yaşındaki Tolga Ünlü'den gelirken 36 yaşındaki Ceyhun Gülselam ve 39 yalındaki Marco Paixao ise birer asist yapma başarısı gösterdi. Durum böyle olunca İzmir ekibinde bu sezon ligde oynayan genç oyuncular skora katkı verme başarısı gösteremedi. - İZMİR