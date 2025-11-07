Haberler

Altay'da Genç Santrfor Ünal Alihan Kavlak, İlk 11'de Şans Buluyor

Altay'da Genç Santrfor Ünal Alihan Kavlak, İlk 11'de Şans Buluyor
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Altay, altyapıdan yetişen 19 yaşındaki santrfor Ünal Alihan Kavlak'a görev vermeye başladı. Teknik direktör Yusuf Şimşek, son haftalarda genç futbolcuya forma şansı tanıdı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altay'da altyapıdan yetişen santrfor Ünal Alihan Kavlak, siyah-beyazlı takımın yeni santrforu oldu. Teknik direktör Yusuf Şimşek, görevde olduğu ilk 4 karşılaşmada ileri uçta 44 yaşındaki forvet Murat Uluç'u ilk 11'de oynattı. Bu periyotta oynanan Eskişehirspor maçında Ünal'ı kadroya almayan teknik direktör Şimşek, Bornova 1877 deplasmanında 19 yaşındaki futbolcuyu 84'üncü dakikada oyuna aldı.

Altay'ın evinde 4-1 kaybettiği Söke 1970 müsabakasını kulübede tamamlayan Ünal, Tire 2021 FK deplasmanında ikinci yarının başında oyuna girdi. Teknik patron Yusuf Şimşek, son 2 haftada ilk 11'de sahaya sürdüğü genç krampona Karşıyaka derbisinde 82 dakika, Kütahyaspor deplasmanında 90 dakika şans verdi. Usta golcü Murat Uluç ise bu 2 karşılaşmada yedek soyundu. Ünal'ın pazar günü İzmir'de oynanacak Balıkesirspor maçında yine 11'de yer alması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
