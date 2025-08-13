Altay'da Futbolcudan Fesih Kararı

Altay'da Futbolcudan Fesih Kararı
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da, alacaklarını tahsil edemeyen futbolcu Mehmet Gündüz sözleşmesini feshederek takımdan ayrıldı. Genç futbolcunun dönüşü imkansız hale geldi.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname yollayıp, 30 günlük yasal sürede ödeme yapılmaması üzerine takımdan ayrılan Mehmet Gündüz, sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüple bağlarını tamamen kopardı. Üç dönem daha transfer yasağı bulunan siyah-beyazlıların, genç futbolcuyu yuvaya döndürme ihtimali kalmadı.

Altay'da daha önce orta saha oyuncusu Arda Gezer de fesih yolunu seçerek geri dönüş biletini yakmıştı. İzmir ekibinden ayrılan Yusuf Tekin'in de lisansının Çankayaspor tarafından çıkarılması nedeniyle takıma dönme şansı bulunmuyor. Altay'da geçen hafta Emre Tangeldi ile Ali Kızılkuyu takıma dönmüştü. Henüz başka bir kulüpte lisansı çıkmayan Onur Efe, Yunus Efe gibi oyuncuların yasal olarak dönüşü şimdilik mümkün.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
