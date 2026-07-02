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Altay'da 5 futbolcudan 3'ü kaldı: 2 isim takımdan ayrıldı

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3'üncü Lig temsilcisi Altay'da alacakları ödenmesi için kulübe ihtarname gönderen altyapı patentli 5 futbolcudan 2'si sözleşmesini tek taraflı feshedip kulüpten ayrılırken, diğer 3 oyuncunun frene bastığı öğrenildi.

3'üncü Lig temsilcisi Altay'da alacakları ödenmesi için kulübe ihtarname gönderen altyapı patentli 5 futbolcudan 2'si sözleşmesini tek taraflı feshedip kulüpten ayrılırken, diğer 3 oyuncunun frene bastığı öğrenildi. Siyah-beyazlılarda ilk olarak stoper Hikmet kontratını sonlandırıp kulüple davalık olurken, orta saha oyuncusu Emre de gemileri yakarak yuvadan uçtu.

İzmir temsilcinde kulübe ihtar çeken diğer oyuncular sol kanat Caner Baycan, orta saha oyuncusu Oktay Özdede ve ön libero İsa Toygar Ekinci'nin ise fesih hakkı kullanmadığı ifade edildi. Yönetimin bu isimlerle temasa geçip sözleşmelerini sonlandırmamaları konusunda ikna ettiği belirtildi. Altay yönetimi yeni sezon öncesi kadroda başka fire vermek istemiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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