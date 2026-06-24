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Altay'da Emre Tangeldi, sözleşmesini feshetti

Altay'da Emre Tangeldi, sözleşmesini feshetti
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Altay altyapısından yetişen Emre Tangeldi, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle kulübe ihtarname gönderdikten sonra sözleşmesini feshederek takımdan ayrıldığını duyurdu.

Altay altyapısında yetişen Emre Tangeldi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla siyah-beyazlı kulüple olan sözleşmesini feshettiğini duyurarak takımdan ayrıldığını açıkladı.

Nesine 3. Lig ekiplerinden Altay'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde alacaklarının ödenmemesi nedeniyle siyah-beyazlı kulübe ihtarname gönderen Emre Tangeldi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Böylece Altay altyapısından yetişen genç oyuncunun kulüple olan bağı sona erdi.

Yazılı açıklamasında sözleşmesini feshettiğini belirterek sözlerine başlayan Tangeldi, "Altay forması altında geçirdiğim 7 yıl boyunca desteklerini, emeklerini ve dostluklarını esirgemeyen tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekibimize ve kulüp çalışanlarımıza içtenlikle teşekkür ederim. Birlikte ortaya koyduğumuz emek ve paylaştığımız anılar benim için her zaman özel bir yere sahip olacak. Bu süreç boyunca her koşulda yanımızda olan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Büyük Altay taraftarına ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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